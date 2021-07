Palermo | 4 le amichevoli in Campania | si comincia il 22 | ecco il primo avversario

Advertising

ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo, in ritiro #Filippi vuole quattro amichevoli. Primo test il 22 con gli svincolati' - bennygiardina : #Palermo, si delinea il calendario delle amichevoli in ritiro a San Gregorio Magno: 22/7 contro l'Equipe Campania e… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo amichevoli

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Non solo sessioni di allenamenti per l'Equipe Campania che affronterà squadre professionistiche e dilettantistiche in diverselungo l'estate. Già fissati i test contro il, il ...Oltre agli allenamenti, come di consueto tantecontro compagini professionistiche e dilettantistiche: già fissati i match con(22 luglio a San Gregorio Magno) e Turris (29 luglio). ...Torna anche quest'anno il ritiro per calciatori senza contratto organizzato dal coordinatore AIC Antonio Trovato e patrocinato dall'Associazione Italiana Calciatori. Lunedì 12 ...NAPOLI. Dopo la recente chiusura del campionato d'Eccellenza Campania e della fase play off di quest'ultimo, la prossima settimana sarà ...