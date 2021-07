Non ce l’ha fatta uno dei due giovani vittima di pestaggio a Mantova (Di domenica 4 luglio 2021) Si è spento uno dei due giovani aggrediti a colpi di mazza da baseball nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 luglio nel parcheggio di un centro commerciale Mantovano. Il giovane si trovava insieme ad un altro giovane che attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova. Le vittime del pestaggio sono A. su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 luglio 2021) Si è spento uno dei dueaggrediti a colpi di mazza da baseball nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 luglio nel parcheggio di un centro commercialeno. Il giovane si trovava insieme ad un altro giovane che attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Carlo Poma di. Le vittime delsono A. su Quotidianpost.

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - PescaraCalcio : ??Purtroppo non ce l’ha fatta #MatteoSerra, il 18enne di Pescara che nella tarda serata di mercoledì era rimasto gra… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - lella_50 : RT @marcodimaio: È più importante approvare davvero una legge contro omofobia e discriminazioni o approvare il ddl Zan? Se l’obiettivo è il… - Tony47560189 : RT @gustinicchi: il decesso sembra essere legato a cause naturali.... vista la giovane età dello scomparso, che pare non avesse particolari… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’ha Ddl Zan, maggioranza al bivio: in Senata non ha i numeri per approvare la legge contro l’omofobia La Stampa