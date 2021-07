NBA Playoff 2021: il tabellone completo e gli accoppiamenti (Di domenica 4 luglio 2021) Riparte la corsa all’anello, ripartono i Playoff NBA, tutti ai blocchi di partenza dal 22 maggio: le franchigie andranno a caccia dello scettro ottenuto nella bolla e detenuto dai Los Angeles Lakers. Tra tutti i Brooklyn Nets dei Big Three, ritenuti da tanti i favoriti per il titolo. A Est c’è poi la voglia di rivalsa di Philadelphia e Milwaukee, oltre a una ben ritrovata New York e a una Miami che vuole, come l’anno scorso, arrivare fino in fondo. A Ovest Jazz, Suns, Clippers e Nuggets: l’ottenimento di uno dei primi quattro seed e del fattore campo deve dare speranza almeno in ottica di raggiungimento Finals. La squadra da battere sono tuttavia sempre i Lakers, sui quali ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Riparte la corsa all’anello, ripartono iNBA, tutti ai blocchi di partenza dal 22 maggio: le franchigie andranno a caccia dello scettro ottenuto nella bolla e detenuto dai Los Angeles Lakers. Tra tutti i Brooklyn Nets dei Big Three, ritenuti da tanti i favoriti per il titolo. A Est c’è poi la voglia di rivalsa di Philadelphia e Milwaukee, oltre a una ben ritrovata New York e a una Miami che vuole, come l’anno scorso, arrivare fino in fondo. A Ovest Jazz, Suns, Clippers e Nuggets: l’ottenimento di uno dei primi quattro seed e del fattore campo deve dare speranza almeno in ottica di raggiungimento Finals. La squadra da battere sono tuttavia sempre i Lakers, sui quali ...

Advertising

PassioneCalc10 : RT @sportface2016: #NBAPlayoffs #Milwaukee alle Finals dopo 47 anni. Atlanta eliminata in gara-6, ora atto finale con Phoenix https://t.… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAPlayoffs #Milwaukee alle Finals dopo 47 anni. Atlanta eliminata in gara-6, ora atto finale con Phoenix https://t.… - sportface2016 : #NBAPlayoffs #Milwaukee alle Finals dopo 47 anni. Atlanta eliminata in gara-6, ora atto finale con Phoenix - rprat75 : Giusto omaggio del pubblico agli Hawks, autori di playoff super, andati oltre i propri limiti. Young consacrato, ta… - rprat75 : Il calendario delle Finals NBA. Phoenix contro Milwaukee. Questi playoff imprevedibili e monchi, per colpa dei trop… -