Napoli | Nikita Contini preferirebbe andare via in prestito | vorrebbe giocare di più

(Di domenica 4 luglio 2021) Il calciomercato delè pronto ad entrare nel vivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nei scorsi giorni, è stato chiaro e sicuramente non arriveranno grandi calciatori per rinforzare la squadra. La mancata qualificazione in Champions League, infatti, impedisce grossi esborsi economici con la società quasi costretta a fare cassa. Alcuni calciatori, inoltre,roL'articolo

Emanuel72607325 : Vi consiglio di prendere come suo sostituto di Musso,Nikita Contini dal Napoli. @Udinese_1896 -

Il Corriere del Mezzogiorno racconta di come ilvorrebbe tenereContini , tuttavia il portiere preferirebbe andare in prestito altrove per avere l'occasione di giocare, in seguito ad un'......c'èContini , che dopo un anno senza minuti giocati potrebbe trovare spazio altrove. Per la questione delle liste, un nome come quello di Luigi Sepe del Parma - cresciuto nel vivaio del...Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nei scorsi giorni, è stato chiaro e sicuramente non ...Sarà Tomas Vaclik il secondo portiere del Napoli a partire dal prossimo anno. David Ospina verso l'addio, per il colombiano non mancano richieste.