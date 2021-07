(Di domenica 4 luglio 2021), tra i, due volte deputato, due volte senatore e sottosegretario alla Difesa nei governi Berlusconi, èall’età di 76 anni. L’annuncio è stato dato dal segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa. “E’ scomparso, un grande amico, un pilastro della nostra famiglia di democratici cristiani, tra i– ha scritto Cesa in una nota – Ci lascia un uomo cattolico impegnato da sempre in politica che sapeva tradurre i valori democratici cristiani in azioni concrete e sempre vicino e ...

Advertising

StampToscana : Morto Francesco Bosi, fu tra i fondatori dell'Udc - StampToscana - liberenotizie : Morto Francesco Bosi, tra i fondatori dell'Udc. Adnkronos - ultimora - italiaserait : Morto Francesco Bosi, tra i fondatori dell’Udc - stefano_mugnai : E' morto Francesco Bosi, parlamentare ed ex sindaco all'Elba. Fu tra i fondatori dell'Udc - fisco24_info : Morto Francesco Bosi, tra i fondatori dell'Udc: Due volte deputato e senatore, l'ex sottosegretario alla Difesa ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Francesco

Lutto in casa Udc: èBosi, 76 anni. Nato a Piacenza è stato un pilastro della Democrazia Cristiana e poi dell'Udc in Toscana , oltre che consigliere regionale e sindaco di Rio nell'Elba . È stato due volte ...Adesso ci piace immaginare Nedo edi nuovo insieme a discutere d politica, come amavano fare. Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze e quelle di tutto il partito toscano. Ciao ...“Era un gentiluomo e un politico di razza, molto legato alla città dove ha iniziato la sua carriera politica proprio sui banchi di Palazzo Vecchio come consigliere comunale e poi assessore nella giunt ...Francesco Bosi, tra i fondatori dell’Udc, due volte deputato, due volte senatore e sottosegretario alla Difesa nei governi Berlusconi, è morto all’età di 76 anni. L’annuncio è stato dato dal segretari ...