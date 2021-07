Mercato Milan – Overmars spegne le voci | “Tadic non è in vendita”

Advertising

capuanogio : ?? #Tonali sempre più vicino al ritorno al #Milan, ma dopo aver ottenuto lo sconto dal #Brescia ora i rossoneri si… - AlfredoPedulla : L’addio di #Berardi al #Sassuolo in questa sessione di mercato è probabile, alle condizioni giuste. Ci sono stati s… - DiMarzio : #Pobega, #Lirola e #Fisic: il punto sul mercato dell'#Atalanta - _Sim95_ : Con il budget illimitato posso farlo pure io il mercato del Milan - MatttACM : Esperti sul mercato Milan quest'anno -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

... ha parlato in esclusiva ad AreaNapoli.it per commentare le voci disul suo assistito: " Il contratto scadrà tra un anno. Sto parlando con gli intermediari di Napoli e. Il mio ...MILANO - Ildelprosegue a ritmi frenetici: dopo la pratica di Tonali , i dirigenti rossoneri stanno cercando di rimpiazzare Calhanoglu . Il nome maggiormente in voga è Dusan Tadic , capitano dell' ...Ecco tutti i nomi L'esperto di mercato Luca Marchetti ha spiegato i retroscena sull'accordo imminente tra Milan e Brescia per il riscatto di Sandro Tonali. Renato Panno. L'esperto di mercato Luca Marc ...Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Dusan Tadic dell'Ajax e valutano la strategia da attuare per acquistarlo subito.