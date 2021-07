Lavoratori sfruttati e malpagati: se il sistema ti obbliga a cedere, c’è solo una alternativa (Di domenica 4 luglio 2021) di Mario Casari Ultimamente abbiamo subito la fastidiosa caciara mediatica su un argomento che ciclicamente riaffiora: imprenditori disorientati dai perentori rifiuti a quelle che nella loro particolare visione sarebbero delle convenientissime offerte di impiego. Sconcerto condito con dichiarazioni quasi schifate nei confronti di quei giovani o meno giovani che preferirebbero prendere un sussidio dallo stato che lavorare. Se non conoscessimo bene questa nostra società simmetricamente opposta al giusto, saremmo portati persino a dargli ragione. Lo farebbe uno straniero non avvezzo ai nostri costumi, o qualunque forma di vita intelligente sufficientemente aliena. Dovremmo allora istruire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) di Mario Casari Ultimamente abbiamo subito la fastidiosa caciara mediatica su un argomento che ciclicamente riaffiora: imprenditori disorientati dai perentori rifiuti a quelle che nella loro particolare visione sarebbero delle convenientissime offerte di impiego. Sconcerto condito con dichiarazioni quasi schifate nei confronti di quei giovani o meno giovani che preferirebbero prendere un sussidio dallo stato che lavorare. Se non conoscessimo bene questa nostra società simmetricamente opposta al giusto, saremmo portati persino a dargli ragione. Lo farebbe uno straniero non avvezzo ai nostri costumi, o qualunque forma di vita intelligente sufficientemente aliena. Dovremmo allora istruire ...

