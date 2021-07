Insigne ed il rinnovo: si fa sul serio. Sondaggi Tottenham e Barcellona (Di domenica 4 luglio 2021) Ultime novità di calciomercato per il Napoli: il rinnovo di Lorenzo Insigne tema principale. L’attaccante sta brillando agli Europei con la Nazionale italiana di Roberto Mancini e questo lo pone in una situazione di ‘vantaggio’ nell’ambiento della trattativa per il rinnovo di contratto. Il valore del calciatore è indiscutibile e lo sa bene anche Aurelio De Laurentiis che ha applaudito alle giocate del suo talento. Il rinnovo di Insigne col Napoli, però resta un problema ancora tutto da risolvere. Una questione che va avanti oramai da mesi, rimandata spesso ma che ora deve diventare una realtà, altrimenti ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 luglio 2021) Ultime novità di calciomercato per il Napoli: ildi Lorenzotema principale. L’attaccante sta brillando agli Europei con la Nazionale italiana di Roberto Mancini e questo lo pone in una situazione di ‘vantaggio’ nell’ambiento della trattativa per ildi contratto. Il valore del calciatore è indiscutibile e lo sa bene anche Aurelio De Laurentiis che ha applaudito alle giocate del suo talento. Ildicol Napoli, però resta un problema ancora tutto da risolvere. Una questione che va avanti oramai da mesi, rimandata spesso ma che ora deve diventare una realtà, altrimenti ...

