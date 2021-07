Highlights F1 GP Austria 2021 | trionfa ancora Verstappen | quinto posto per Sainz VIDEO

(Di domenica 4 luglio 2021) Glidel Gran Premio d’di Formula 1, in cui l’olandese della Red Bull Maxha dominato sin dal primo giro precedendo al traguardo la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris. Buonin rimonta per Carlos, mentre l’altra Ferrari di Charles Leclerc chiude soltanto al’ottavo. Ecco ildei migliori sorpassi e dei momenti salienti della gara. SportFace.

Advertising

SkyTG24 : F1, Gp d'Austria: vince Verstappen davanti a Bottas. Quarto Hamilton - sportface2016 : #F1 #AustrianGP 2021: ecco gli highlights della gara - cosmico77 : RT @SkyTG24: F1, Gp d'Austria: vince Verstappen davanti a Bottas. Quarto Hamilton - japonesbaiano : RT @SkyTG24: F1, Gp d'Austria: vince Verstappen davanti a Bottas. Quarto Hamilton - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: F1, Gp d'Austria: vince Verstappen davanti a Bottas. Quarto Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Austria

GP, glidella gara Classifica costruttoriGP, glidella gara La classifica costruttoriVIDEO - Gli highlights del Gran Premio d'Austria 2021 di Formula: trionfa ancora Max Verstappen, quinto posto per Carlos Sainz ...La Ferrari questa volta non ha subito il doppiaggio, mostrando in gara un passo nettamente più competitivo rispetto alla scorsa settimana Hamilton sembra aver perso il tocco magico, quasi risentisse g ...