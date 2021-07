DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: in testa O’Connor, Cattaneo scala la classifica! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 17.05 Foratura per Martin, che deve fermarsi per cambiare la bicicletta. 17.05 Pogacar, se volesse, anche oggi staccherebbe tutti. Vedremo se lo farà o se si accontenterà di gestire. 17.04 E’ una salita pedalabile, ma non finisce mai… 17.03 Sta andando davvero forte O’Connor. L’australiano ha già 1’08” su Higuita a 14 km dall’arrivo. 17.02 Valverde è rientrato sul gruppo maglia gialla. Era semplicemente andato a prendere una borraccia da portare al capitano Mas. 17.00 Sarà anche sfumato il sogno maglia ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE17.05 Foratura per Martin, che deve fermarsi per cambiare la bicicletta. 17.05 Pogacar, se volesse, anche oggi staccherebbe tutti. Vedremo se lo farà o se si accontenterà di gestire. 17.04 E’ una salita pedalabile, ma non finisce mai… 17.03 Sta andando davvero forte. L’australiano ha già 1’08” su Higuita a 14 km dall’arrivo. 17.02 Valverde è rientrato sul gruppo maglia gialla. Era semplicemente andato a prendere una borraccia da portare al capitano Mas. 17.00 Sarà anche sfumato il sogno maglia ...

