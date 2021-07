Crespo sta bene dopo il Covid | “Da lunedì sarò in grado di lavorare”

(Di domenica 4 luglio 2021) “Vorrei raccontarvi che sto, senza sintomi, e rispettando l’isolamento e la quarantena come mi hanno indicato i medici. Giàindi tornare ae a riprenderò le mie attività con tanta voglia e con l’impegno di sempre. Grazie a tutti voi per i messaggi e per essermi stati vicini in questi giorni, grazie a Dio sto”. Queste le dichiarazioni dell’ex bomber e attuale allenatore del San Paulo, Hernan, sulle sue condizioniaver contratto il. L’argentino è pronto per riprendere le sue attività ...

I leader Bragantino viaggiano domenica a San Paolo in difficoltà, dove cercano di estendere un ottimo inizio alla campagna Campeonato Brasileiro. Impbattuto finora in Serie A, la squadra sostenuta da ...