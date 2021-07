Can Yaman, il brutto gesto dell’attore ai danni di Diletta Leotta. Attimi di tensione fuori da un ristorante (Di domenica 4 luglio 2021) Attimi di tensione in Turchia, tra Can Yaman e Diletta Leotta. Se ne sono accorti tanti paparazzi e giornalisti che erano ad aspettarli di fronte a un ristorante. Ma partiamo dall’inizio. Stando a quanto riporta la stampa turca, l’attore, fuori da un ristorante, è apparso furioso e la sua fidanzata ha fatto di tutto per placarlo. Parliamo appunto del fenomeno televisivo Can Yaman. Questo almeno è quanto riporta la stampa turca. Da quello che si capisce, ad intervenire è Diletta Leotta e il suo uomo si ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 luglio 2021)diin Turchia, tra Can. Se ne sono accorti tanti paparazzi e giornalisti che erano ad aspettarli di fronte a un. Ma partiamo dall’inizio. Stando a quanto riporta la stampa turca, l’attore,da un, è apparso furioso e la sua fidanzata ha fatto di tutto per placarlo. Parliamo appunto del fenomeno televisivo Can. Questo almeno è quanto riporta la stampa turca. Da quello che si capisce, ad intervenire èe il suo uomo si ...

