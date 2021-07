Barella: 'In Nazionale c'è un gran gruppo, come all'Inter. Dispiaciuto per Lukaku' (Di domenica 4 luglio 2021) Al momento ha giustamente la testa soltanto alla Nazionale, attesa martedì dalla semifinale dell'Europeo contro la Spagna, ma Nicolò Barella ha pur sempre l'Inter sottopelle . E da Coverciano il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) Al momento ha giustamente la testa soltanto alla, attesa martedì dalla semifinale dell'Europeo contro la Spagna, ma Nicolòha pur sempre l'sottopelle . E da Coverciano il ...

Advertising

Vivo_Azzurro : SIAMO IN SEMIFINALE!!! ???? ???????? #BelgioItalia 1??-2?? ?? #Barella 31’, #Insigne 44’, #Lukaku 45’ + 2 (R) ?? Gli… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ?? 31' ?? GOOOL! #BARELLA!!! ???????? #BelgioItalia 0?-1? Un siluro che trafigge Courtois! Nicolò ci porta… - Vivo_Azzurro : ? FINE PRIMO TEMPO ???????? #BelgioItalia 1??-2?? ?? #Barella 31’, #Insigne 44’, #Lukaku 45’ + 2 (R) ?? #Azzurri in va… - weibbzrp : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa di Nicolò #Barella #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #EURO2020 https://t… - sportli26181512 : Barella: 'In Nazionale c'è un gran gruppo, come all'Inter. Dispiaciuto per Lukaku': Barella: 'In Nazionale c'è un g… -