Ascolti Tv 3 luglio: Inghilterra-Ucraina a 5,7 milioni vince facile. La replica di The Winner is si difende dignitosamente

Ascolti, calcio: al pomeriggio su Rai1 Danimarca-Repubblica Ceca al 26,5% Dopo la serata Azzurra di venerdì, ieri sabato 3 luglio è toccato ai bianchi dell'Inghilterra, dall'altro lato del tabellone, conquistare la semifinale degli Europei di calcio battendo quattro a zero l'Ucraina, e destinandosi ad affrontare la Danimarca, che nel pomeriggio ha regolato la Repubblica Ceca per due a uno. Il match di Roma, chiuso dalla squadra di Harry Kane già in avvio di secondo tempo, è stato trasmesso come quello del pomeriggio sia su Rai1 che su Sky. Le altre emittenti? C'era la replica della finale di The ...

