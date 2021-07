‘Vite di corsa’, in Val di Sole la bicicletta raccontata dai fotografi Magnum (Di sabato 3 luglio 2021) Il ciclismo come grande rito collettivo, fatto di sport, passione ma soprattutto umanità. Uomini che macinano chilometri, misurandosi innanzitutto con sé stessi, ma anche un pubblico che ‘vive’ ai bordi delle strade in attesa del ‘passaggio’ dei campioni e si immedesima con loro. Racconta questo ‘mondo intorno’ la mostra “Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex Majoli”, curata da Marco Minuz, appena inaugurata nell’antico Castello di Caldes, in Val di Sole, aperta al pubblico fino al 26 settembre 2021. (FOTO) Circa 80 immagini, molte delle quali mai esposte al pubblico, che raccontano ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Il ciclismo come grande rito collettivo, fatto di sport, passione ma soprattutto umanità. Uomini che macinano chilometri, misurandosi innanzitutto con sé stessi, ma anche un pubblico che ‘vive’ ai bordi delle strade in attesa del ‘passaggio’ dei campioni e si immedesima con loro. Racconta questo ‘mondo intorno’ la mostra “Vite di corsa. Lae idi. Da Robert Capa ad Alex Majoli”, curata da Marco Minuz, appena inaugurata nell’antico Castello di Caldes, in Val di, aperta al pubblico fino al 26 settembre 2021. (FOTO) Circa 80 immagini, molte delle quali mai esposte al pubblico, che raccontano ...

