Violenze in carcere a S.M. Capua Vetere, secondo l'accusa ci fu un tentativo di modificare i video (Di sabato 3 luglio 2021) La ministra Cartabia ha chiamato il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, dopo la pubblicazione dei dati personali degli indagati Tra gli episodi di depistaggio emersi nell'indagine sulle Violenze nei confronti dei detenuti commesse dagli agenti della Penitenziaria al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), secondo l'accusa ci fu anche il tentativo di modificare i video delle telecamere interne per falsare la rappresentazione della realtà del 6 aprile 2020, giorno dei violenti pestaggi.

