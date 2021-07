Vaia (Spallanzani): "Variante Delta? Non spaventiamo le persone. Covid alle corde, serve il ko" (Di sabato 3 luglio 2021) “Facciamo un po’ di chiarezza sulla Variante Delta. Ancora non hanno capito: non bisogna spaventare le persone. Severità e serenità il binomio giusto. Avanti nella campagna. Il nemico è alle corde. serve il colpo del knock down e noi glielo daremo. Come abbiamo fatto con il Belgio. Viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. “I dati non spaventino: sono 37 i casi nel Lazio. Questi dati non ci devono spaventare. Il virus muta e sta mutando ancora una volta. E’ probabile che anche la Variante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) “Facciamo un po’ di chiarezza sulla. Ancora non hanno capito: non bisogna spaventare le. Severità e serenità il binomio giusto. Avanti nella campagna. Il nemico èil colpo del knock down e noi glielo daremo. Come abbiamo fatto con il Belgio. Viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook Francesco, direttore sanitario dello. “I dati non spaventino: sono 37 i casi nel Lazio. Questi dati non ci devono spaventare. Il virus muta e sta mutando ancora una volta. E’ probabile che anche la...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' importante che si parta per le vacanze con la seconda dose di vaccino effettuata. E' l'appello di Francesco Vai… - jommas82 : RT @HuffPostItalia: Vaia (Spallanzani): 'Variante Delta? Non spaventiamo le persone. Covid alle corde, serve il ko' - HuffPostItalia : Vaia (Spallanzani): 'Variante Delta? Non spaventiamo le persone. Covid alle corde, serve il ko' - Snafu9871 : @GiovaQuez Vabbè, non preoccupiamoci. C'è per caso un documento consultabile con i dati? - orsi_laura : RT @La7tv: #lariachetira Francesco #Vaia, Direttore Sanitario Spallanzani: 'Non si può tenere la finale degli Europei a Londra. I tifosi in… -