Vaccini e Green pass falsi venduti sul web fino a 130 euro | la Finanza sequestra 10 canali Telegram

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini e green pass falsi, sequestrati canali Telegram. Pacchetti 'tutto incluso' venduti a 100-130 euro #ANSA - repubblica : ?? Scoperto mercato nero della pandemia sul dark web, Gdf sequestra 10 canali Telegram: in vendita anche vaccini ant… - repubblica : Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web: sequestrati 10 canali Telegram. 'Migliaia di potenziali clienti' - parmapress_24 : Vaccini e green pass falsi, sequestrati canali Telegram - - quotidianodirg : Gdf sgomina traffico green pass e vaccini venduti sul dark web -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Green

Sono migliaia gli utenti della Rete che - anche a fronte di prezzi irragionevoli e rischi elevatissimi per la salute - si sono registrati sui canali illegali alla ricerca dipass, ...Non basta che i codici deipass (come ha ammesso oggi Sileri) stiano facendo confusione tra ...ai bambini per poter godere del diritto costituzionale all'istruzione.nelle ...Gdf sgomina traffico green pass e vaccini venduti sul dark web. Nell'ambito di un'indagine del Dipartimento Frodi e Tutela del Consumatore ...A svelarlo i dati Eurostat che stilano una lista di Stati che hanno raggiunto in anticipo l'obiettivo europeo nel 2020 ...