Advertising

carlo_sottile : RT @ilmessaggeroit: Vaccini e Green pass (falsi) venduti sul web fino a 130 euro: la Finanza sequestra 10 canali Telegram - materesaromano : RT @repubblica: Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web: sequestrati 10 canali Telegram. 'Migliaia di potenziali clienti' https://t… - repubblica : Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web: sequestrati 10 canali Telegram. 'Migliaia di potenziali clienti' - UnioneSarda : #Italia - Vaccini e green pass falsi venduti sul dark web: pacchetti “all inclusive” fino a 130 euro - ElioLannutti : RT @MediasetTgcom24: Vaccini e Green pass falsi, Gdf sequestra canali Telegram #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Green

Il Sole 24 ORE

pass falsi venduti nel dark web ad un prezzo che oscillava tra i 100 e i 130 euro . Lo ha scoperto il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza che ...In ogni caso, adesso trapass si ricominciano a vedere anche i turisti stranieri. Un buon segno? Io aspetterei a cantare vittoria: luglio e agosto non fanno testo. In realtà oggi i ...Blitz della guardia di finanza: tantissimi utenti si sono registrati sui canali illegali alla ricerca attratti dalle foto delle fiale e dei certificati e dall'opportunità di acquistare pacchetti «all ...Il pagamento rigorosamente in criptovalute. La Procura di Milano oscura dieci canali Telegram Roma, 3 luglio 2021 - Nel giorno dell'entrata in vigore della certificazione vaccinale europea indispensab ...