Ucraina, le soldatesse sfilano in tacchi e le femministe impazziscono: “E’ sessismo” (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug — Per il 30simo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina dopo il crollo dell’Unione Sovietica il ministero della Difesa ha voluto tinteggiare di glamour la parata militare facendo sfilare le soldatesse con i tacchi. Messi da parte stivali e anfibi, ecco comparire ai piedi delle militari eleganti decolleté a mezzo tacco (a spillo sarebbe stata, forse, un’impresa un po’ ardua). Lo riferisce il Guardian. Le soldatesse sfilano con i tacchi Le soldatesse hanno accettato di buon grado la sfida, senza protestare. «Oggi, per la prima volta, l’esercitazione si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug — Per il 30simo anniversario dell’indipendenza dell’dopo il crollo dell’Unione Sovietica il ministero della Difesa ha voluto tinteggiare di glamour la parata militare facendo sfilare lecon i. Messi da parte stivali e anfibi, ecco comparire ai piedi delle militari eleganti decolleté a mezzo tacco (a spillo sarebbe stata, forse, un’impresa un po’ ardua). Lo riferisce il Guardian. Lecon iLehanno accettato di buon grado la sfida, senza protestare. «Oggi, per la prima volta, l’esercitazione si ...

Advertising

Tg3web : Ucraina, per la festa nazionale soldatesse costrette a sfilare con i tacchi, l'ira delle parlamentari: Umiliate mi… - AntonellaPolli6 : RT @IlPrimatoN: Le soldatesse non hanno protestato, le femministe sì - seb_chill : RT @Tg3web: Ucraina, per la festa nazionale soldatesse costrette a sfilare con i tacchi, l'ira delle parlamentari: Umiliate migliaia di do… - clcaramaschi : RT @IlPrimatoN: Le soldatesse non hanno protestato, le femministe sì - AgReds : RT @Tg3web: Ucraina, per la festa nazionale soldatesse costrette a sfilare con i tacchi, l'ira delle parlamentari: Umiliate migliaia di do… -