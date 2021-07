Trezeguet | “Zidane è stato l’allenatore che ha gestito meglio Cristiano Ronaldo”

(Di sabato 3 luglio 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport (qui per leggere altri passaggi), David, ex attaccante della Juventus, ha parlato anche della gestione die di, suo compagno in Nazionale. Queste le sue parole: “Io credo che nessuno comeabbia saputo gestire. Magari si fossero ritrovati alla Juve sarebbefantastico. Forse alla Juve è mancato un certo dialogo. Un allenatore può prendere un giocatore, fargli vedere una partita e dire: ‘Guarda, hai camminato per 90 minuti. Dammi ...

Advertising

marzella_luca : @Marc0Esse Abbiamo capito xche djorkaeff era più forte di Zidane Adriano più forte di trezeguet recoba di del Piero… - danilo_cara : @FrancoTirator3 @officialcafe_19 MI fatto. Così come ho fischiato la Francia di zidane e trezeguet avrei fischiato… - gobbofino : @gipsylenu Però la Francia calcistica mi ha regalato Platini , Zidane Deschamps e Trezeguet..non posso volerli ma… - Frances97873827 : @gio_mosca Io dopo la nostra nazionale tifo Francia da quando arrivò alla Juve Platini poi seguito negli anni da De… - GianlucaFiori70 : @gandolag @PinoVaccaro77 Quindi L'Argentina che ha tutti di origine italiana?FRANCIA 98 OLANDA 200O RUSSIA 2018 ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Trezeguet Zidane

Risuonano sinistre infatti le parole di David, uno che di grandi attaccanti, e della ... Io credo che nessuno comeabbia saputo gestirlo. Forse alla Juve è mancato un certo dialogo'. L'...Da Boniperti a Cristiano Ronaldo, passando per Furino, Rossi, Platini,, Del Piero, Dybala, Chiellini e molti altri: 'Attraverso aneddoti e curiosità di quando questi campioni erano ...NESSUN SEGNALE - Intanto, la Juventus è in attesa di conoscere il futuro di CR7. Come ha sottolineato il nuovo direttore sportivo bianconero Federico Cherubini in conferenza stampa, ad oggi Ronaldo è ...Trezeguet, che di campioni come compagni ne ha avuti tanti, ha parlato proprio di come andrebbero gestiti certi fuoriclasse. "Nessuno come Zidane ha saputo gestirlo. Forse alla Juve è mancato un certo ...