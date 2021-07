Trezeguet: «Ronaldo? Ha avuto qualche problema coi compagni, è mancato il dialogo» (Di sabato 3 luglio 2021) David Trezeguet non è più il Brand Ambassador della Juventus. Lascia il club bianconero dopo 16 anni. Oggi la Gazzetta dello Sport lo intervista. Dice che ha preso questa decisione perché vuole reinserirsi nel calcio. «Ora ci sono allenatori giovani ma non molti dirigenti giovani: penso che siamo all’inizio di un cambio generazionale. E poi perché devo dimostrare a me stesso di poterlo fare». L’errore più grande della Juve di Agnelli, secondo lui, è stato «lasciare andare via Coman», il più grande colpo di genio, invece, «prendere Cristiano Ronaldo». «Perché nessuno aspettava CR7 in un club che ha sempre avuto la grande attenzione al ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Davidnon è più il Brand Ambassador della Juventus. Lascia il club bianconero dopo 16 anni. Oggi la Gazzetta dello Sport lo intervista. Dice che ha preso questa decisione perché vuole reinserirsi nel calcio. «Ora ci sono allenatori giovani ma non molti dirigenti giovani: penso che siamo all’inizio di un cambio generazionale. E poi perché devo dimostrare a me stesso di poterlo fare». L’errore più grande della Juve di Agnelli, secondo lui, è stato «lasciare andare via Coman», il più grande colpo di genio, invece, «prendere Cristiano». «Perché nessuno aspettava CR7 in un club che ha semprela grande attenzione al ...

