Tao Film Fest: vince 'Next Door' di Daniel Bruhl, Matilda De Angeli migliore attrice (Di sabato 3 luglio 2021) E' "Next Door" di e con Daniel Brühl, il miglior Film della 67ma edizione del Taormina Film Fest . L'attore tedesco vince anche come migliore attore del suo primo Film da regista di cui è anche ...

