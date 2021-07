Saman, il cugino arrestato chiede di parlare: cosa è emerso dall’interrogatorio fiume in carcere (Di sabato 3 luglio 2021) Oltre 9 ore davanti agli inquirenti, in un interrogatorio fiume a cui lui stesso, Ikram Ijaz, avrebbe chiesto di sottoporsi: è la notizia di quanto sarebbe avvenuto nel carcere di Reggio Emilia in cui, da settimane, il cugino di Saman Abbas è detenuto con l’accusa di omicidio premeditato in concorso con i genitori, uno zio (ritenuto esecutore materiale del delitto) e un altro cugino della 18enne (attualmente ricercati e latitanti tra Pakistan ed Europa). Nelle parole dei suoi legali, una sintesi della versione che il giovane avrebbe fornito agli investigatori. Saman, il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 luglio 2021) Oltre 9 ore davanti agli inquirenti, in un interrogatorioa cui lui stesso, Ikram Ijaz, avrebbe chiesto di sottoporsi: è la notizia di quanto sarebbe avvenuto neldi Reggio Emilia in cui, da settimane, ildiAbbas è detenuto con l’accusa di omicidio premeditato in concorso con i genitori, uno zio (ritenuto esecutore materiale del delitto) e un altrodella 18enne (attualmente ricercati e latitanti tra Pakistan ed Europa). Nelle parole dei suoi legali, una sintesi della versione che il giovane avrebbe fornito agli investigatori., il ...

Advertising

24emilia : Saman, interrogato il cugino. I legali: ha chiarito la sua posizione | 24Emilia - Nutizieri : Saman, il cugino interrogato per nove ore: 'Non c'entro nulla' - rep_bologna : Saman, il cugino interrogato per nove ore: 'Non c'entro nulla' [aggiornamento delle 16:39] - SecolodItalia1 : Saman, ecco chi è il cugino promesso sposo (e perché lei voleva fuggire): un integralista doc… - infoitinterno : Saman Abbas: il corpo non si trova, suo cugino forse parla -