Sabato 3 luglio, in Friuli Venezia Giulia 10 nuovi contagi (Di sabato 3 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.718 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi – di cui 1 riguardante migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,37 %. Per l'80% si tratta di persone al di sotto dei 59 anni. Sono inoltre 971 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a ...

