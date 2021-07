Puglia, turismo: si prospetta un incremento del 47,5 per cento di arrivi di stranieri rispetto all’anno scorso Oltre dieci milioni di presenze stimate (Di sabato 3 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con un balzo del 47,5% rispetto allo scorso anno, sono 1,9 milioni gli arrivi previsti e 10,6 milioni le presenze stimate in Puglia anche grazie al via libera del green pass Ue, con le masserie rurali, il mare cristallino, le 17 bandiere blu e i borghi tra i più belli d’Italia a rendere la Puglia una delle mete più gettonate d’Italia. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Demoskopika in collaborazione con ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti: Con un balzo del 47,5%alloanno, sono 1,9gliprevisti e 10,6leinanche grazie al via libera del green pass Ue, con le masserie rurali, il mare cristallino, le 17 bandiere blu e i borghi tra i più belli d’Italia a rendere launa delle mete più gettonate d’Italia. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, sulla base dei dati di Demoskopika in collaborazione con ...

Advertising

Borderline_24 : In #Puglia vince il #Turismo enogastronomico: “+47,5% di stranieri col green pass” - puglia : Puglia, tutti pazzi per il turismo enogastronomico - rep_bari : Turismo, dalla bubble room alla tenda sospesa: in Puglia la vacanza è a contatto con la natura. Ecco dove [di Anna… -