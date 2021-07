Pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi? Lei rivela | “L’ho chiamata”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 luglio 2021) Chenon si siano mai state reciprocamente simpatiche, è cosa nota. E questo non solo per via dell’ex che hanno in comune, ovvero Francesco Monte. La prima a lanciare frecciatine velenose a onore del vero è sempre stata la sorella di Belen, la quale ha avuto da ridire sul fatto che per l’ennesima volta laabbia trovato l’amore in un reality show. Ignazio Moser si altera e si sfoga sui social L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2021 è stato preso di mira da alcuni haters e ha ...