Matera, al via Audio-Visual Producers Summit: l’evento sul trend del mercato audiovisivo post lockdown (Di sabato 3 luglio 2021) Una delle città più belle d’Italia nonché patrimonio dell’Unesco, Matera, ospiterà dal 7 al 10 luglio la prima edizione dell’Audio-Visual Producers Summit dedicata all’industria Audiovisiva italiana e internazionale. Quattro giorni di networking, panel e incontri business sui trend del mercato post-pandemia, il futuro delle co-produzioni internazionali, temi legati alla diversity, inclusione e Green Task Force, diritti e copyright dei contenuti Audiovisivi per la tv e le piattaforme digitali. Ad inaugurare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Una delle città più belle d’Italia nonché patrimonio dell’Unesco,, ospiterà dal 7 al 10 luglio la prima edizione dell’dedicata all’industriavisiva italiana e internazionale. Quattro giorni di networking, panel e incontri business suidel-pandemia, il futuro delle co-produzioni internazionali, temi legati alla diversity, inclusione e Green Task Force, diritti e copyright dei contenutivisivi per la tv e le piattaforme digitali. Ad inaugurare il ...

Advertising

luigidimaio : Per la prima volta il @g20org si terrà in Italia. E il meraviglioso #Sud del nostro Paese sarà sotto i riflettori d… - SassiLive : AL VIA IN ITALIA LA RACCOLTA FIRME PER ABOLIRE LA CACCIA: GAZEBO A MATERA IL 3 E 4 LUGLIO - GiuseppeBrandon : Umberto Eco avrebbe detto di indossare una t-shirt Il prof del G20 sul balcone a Matera: 'Non capisco questo clamo… - Ventiseitre_ : Happy Saturday morning! Cornetti top e caffè? Only here! ?? - Mycultureinblog : A MATERA NESSUNO RESTI FUORI 2021 -