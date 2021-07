Advertising

TV7Benevento : M5S: D'Uva, unità con solida struttura e leadership forte'... - ANTEO17 : RT @is_amazon: @MPenikas @GianFreee @gio_c75 @teresa90175867 @francotaratufo2 @primaopoitorna @IlConteIT @ANTEO17 @NapolitanoIda @SonoStefa… - is_amazon : @MPenikas @GianFreee @gio_c75 @teresa90175867 @francotaratufo2 @primaopoitorna @IlConteIT @ANTEO17 @NapolitanoIda… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Uva

La Sicilia

...D'fa appello all'unità: bisogna stare assieme, il Movimento siamo tutti noi, non bisogna ragionare come transfughi. Alberto Zolezzi, grillino della prima ora, si schiera con il cofondatore del:..." L'idea di perdere Conte non piace , allo stesso tempo abbiamo un futuro davanti comee speriamo che le cose si possano sistemare" è l'auspicio di Francesco D'Leggi Anche, Conte dopo la ...Roma, 3 lug. "La scelta di costituire un comitato composto da sette portavoce è una buona notizia per tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. A loro il compit ..."Sono soddisfatto per la decisione, presa dal Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, il generale Paolo Figliuolo, grazie alla quale i lavoratori marittimi, imbarcati o in attesa di imbar ...