Lo studio della Cgia | oltre l’85% delle tasse va allo Stato Agli enti locali solo le briciole

Sebbene oltre la metà della spesa pubblica italiana sia in capo a Regioni ed enti locali, le tasse degli italiani continuano in massima parte a confluire nelle casse dello Stato centrale. Nel 2019, ad esempio, l'85,4 per cento del totale del gettito tributario è stato prelevato dall'erario: praticamente 441,4 miliardi su un totale di 516,6. Per contro, agli enti periferici sono andate le "briciole": praticamente poco più di 75 miliardi, pari al 14,6 per cento del totale. A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia.

Ultime Notizie dalla rete : studio della Paolo Beldì, è morto il regista televisivo. Aveva 66 anni. Lavorò con Fabio Fazio e Adriano Celentano ... poco dopo la notizia della scomparsa, da Gabriele Corsi, del Trio Medusa. "Si piange sempre tantissimo quando ti lascia qualcuno con cui hai riso moltissimo. Ciao Paolo, dai tu "lo studio libero". E ...

Nasce la Costituzione etica delle professioni sanitarie ... della riabilitazione e della prevenzione che dopo un percorso durato due anni è giunta alla sua ... attraverso un profondo lavoro di studio e di comparazione di tutti i codici etici e deontologici, ...

Studio italiano collega olio alla giovinezza mentale - Alimentazione Agenzia ANSA Aumentano i turisti in PugliaBoom di presenze sulle spiagge Si calcola un 15% in più rispetto al 2020. Il sindacato dei gestori dei lidi: Salento e Gargano le calamite del flusso verso gli stabilimenti balneari. Il benvenuto del vescovo ...

Covid. Siams: “I vaccini sono sicuri, nessun effetto negativo sui fertlità maschile” 03 LUG - Uno studio pilota pubblicato sul Journal of American Medical Association chiarisce la relazione tra vaccinazione contro Covid e la possibile tossicità testicolare. Lo studio condotto presso l ...

