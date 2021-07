LIVE Sonego-Duckworth 4-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: ha smesso di piovere in Gran Bretagna! Si riprende alle 14 (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Vari i match sospesi: Angelique Kerber è sotto 1-5 contro Aliaksandra Sasnovich mentre Hurkacz è avanti 3-2 contro Bublik. 13.50 Tra 10 minuti invece comincerà il programma sul Campo 1: aprono Cirstea contro Raducanu mentre a seguire due super match. Prima Felix Auger-Aliassime contro Nick Kyrgios e poi Marin Cilic contro Daniil Medvedev. 13.47 alle 14.30 scenderanno in campo Kaja Juvan e Coco Gauff sul Campo Centrale. A seguire Roger Federer sfida Cameron Norrie: ultimo match Barty contro Siniakova. 13.44 Lorenzo Sonego dovrà conservare il break ottenuto proprio poco prima ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Vari i match sospesi: Angelique Kerber è sotto 1-5 contro Aliaksandra Sasnovich mentre Hurkacz è avanti 3-2 contro Bublik. 13.50 Tra 10 minuti invece comincerà il programma sul Campo 1: aprono Cirstea contro Raducanu mentre a seguire due super match. Prima Felix Auger-Aliassime contro Nick Kyrgios e poi Marin Cilic contro Daniil Medvedev. 13.4714.30 scenderanno in campo Kaja Juvan e Coco Gauff sul Campo Centrale. A seguire Roger Federer sfida Cameron Norrie: ultimo match Barty contro Siniakova. 13.44 Lorenzodovrà conservare il break ottenuto proprio poco prima ...

