L’ammissione dell’allenatore fa sognare l’Inter di Inzaghi

Leggi su serieanews

(Di sabato 3 luglio 2021) Inter, Dumfries è l’obiettivo numero uno.del tecnico del PSV Eindhoven in conferenza apre alla cessione del difensore del club olandese.di Simonesta per prendere forma. Il club nerazzurro è già al lavoro per regalare al nuovo allenatore nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Beppe Marotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.