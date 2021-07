Lady Diana | i dettagli svelati dietro la statua dedicata in suo onore

(Di sabato 3 luglio 2021) Indiqualche giorno fa è stata inaugurata unacon lei circondata da bambini e iniziano ad essere resi noti iIl 1° luglio in occasione del 60esimo compleanno di, i figli William e Harry hanno inaugurato unaindella madre posizionata nei giardini di Kensington Palace. Il monumento è stato progettato dallo scultore Ian Rank-Broadley e rappresenta la principessa di Galles in piedi insieme a tre bambini. “E’ una scelta studiata che rappresenta un particolare momento della vita della ...

I fratelli William e Harry hanno fatto erigere una statua in onore della madre, nel giorno del suo 60esimo compleanno. Assente la Regina. Argomenti trattati Statua per, presenti William ed Harry Statua in memoria di, evento tra pochi intimi...In onore di Lady Diana qualche giorno fa è stata inaugurata una statua con lei circondata da bambini e iniziano ad essere resi noti i dettagli ...La stampa inglese ora va a ritroso sul caso Harry e Wllliam e chiama in causa addirittura Lady Diana, la mamma scomparsa dei due principi. La parola è dunque passata al ...