Kane: "Grande serata per il calcio inglese. Sto bene, non vediamo l'ora di rigiocare"

Grande serata per Harry Kane, l'attaccante del Tottenham si è risvegliato e ha segnato una doppietta contro l'Ucraina. Il migliore in campo ha parlato ai microfoni dell'Uefa ha parlato così dopo il successo con l'Ucraina. "Una Grande serata per il calcio inglese. Si tratta di sfruttare le occasioni che capitano, sto bene e poi nel secondo tempo siamo tornati in campo per fare ancora meglio. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, abbiamo fatto tanto per arrivare qui e non vediamo l'ora di giocare".

