Italia sei grande! Cuore, talento e sofferenza: il Belgio si arrende 1-2. Semifinale per cuori forti contro la Spagna (Di sabato 3 luglio 2021) Foto Ansa L’Italia supera 1-2 il Belgio con le reti di Barella e Insigne: Lukaku accorcia con un rigore dubbio, ma la difesa azzurra tiene bene per 97 minuti! Semifinale tutta da vivere contro la Spagna Prova del nove superata. Bocche cucite per i detrattori. L’Italia non aveva mai affrontato grandi squadre nell’era Mancini, oggi ha affrontato e dominato il Belgio, prima nel ranking per nazionali. Una partita perfetta quella degli azzurri, concentrati in difesa e letali in attacco. Una vittoria frutto di tattica, Cuore, talento e ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Foto Ansa L’supera 1-2 ilcon le reti di Barella e Insigne: Lukaku accorcia con un rigore dubbio, ma la difesa azzurra tiene bene per 97 minuti!tutta da viverelaProva del nove superata. Bocche cucite per i detrattori. L’non aveva mai affrontato grandi squadre nell’era Mancini, oggi ha affrontato e dominato il, prima nel ranking per nazionali. Una partita perfetta quella degli azzurri, concentrati in difesa e letali in attacco. Una vittoria frutto di tattica,e ...

