“Insieme a lui prima di morire”. Chiara Gualzetti e il suo assassino, l’abbraccio prima dell’omicidio: le ultime immagini (Di sabato 3 luglio 2021) Chiara Gualzetti è la ragazza di 16 anni trovata morta nella zona dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna). Aveva detto alla famiglia che usciva di casa per un appuntamento, ma non ha più fatto ritorno. Da quello che emerge dall’autopsia, Chiara Gualzetti è stata colpita dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio volontario premeditato. L’amico di Chiara Gualzetti che ha confessato di averle tolto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 luglio 2021)è la ragazza di 16 anni trovata morta nella zona dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna). Aveva detto alla famiglia che usciva di casa per un appuntamento, ma non ha più fatto ritorno. Da quello che emerge dall’autopsia,è stata colpita dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio volontario premeditato. L’amico diche ha confessato di averle tolto la ...

