Inghilterra-Ucraina 4-0, Europei 2021: doppietta di Kane, Maestri in semifinale contro la Danimarca (Di sabato 3 luglio 2021) L’Inghilterra ha letteralmente travolto l’Ucraina con un roboante 4-0 allo Stadio Olimpico di Roma e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2021 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni è stata impeccabile nella capitale, liquidando un avversario troppo impalpabile e oggettivamente mai in grado di impensierire i Maestri: il sigillo di Kane in apertura di partita e il micidiale uno-due firmato da Maguire e Kane in avvio di ripresa hanno fatto volare l’Inghilterra, che mercoledì sera affronterà la Danimarca davanti ai propri tifosi allo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) L’ha letteralmente travolto l’con un roboante 4-0 allo Stadio Olimpico di Roma e si è qualificata alle semifinali deglidi calcio. La Nazionale dei Tre Leoni è stata impeccabile nella capitale, liquidando un avversario troppo impalpabile e oggettivamente mai in grado di impensierire i: il sigillo diin apertura di partita e il micidiale uno-due firmato da Maguire ein avvio di ripresa hanno fatto volare l’, che mercoledì sera affronterà ladavanti ai propri tifosi allo ...

