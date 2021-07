Grillo accetta la tregua: sospeso il voto sul comitato direttivo (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - "Ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un comitato di sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità". Dalla sua pagina Facebbok annuncia il suo sì alla richiesta di mediazione per trovare una soluzione alla crisi innescata dal suo scontro con l'ex premier Giuseppe Conte sulla riforma di statuto del Movimento. Uno scontro che rischiava e forse rischia ancora di procurare una frattura ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - "Ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare undi sette persone che si dovrà occupare delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità". Dalla sua pagina Facebbok annuncia il suo sì alla richiesta di mediazione per trovare una soluzione alla crisi innescata dal suo scontro con l'ex premier Giuseppe Conte sulla riforma di statuto del Movimento. Uno scontro che rischiava e forse rischia ancora di procurare una frattura ...

Advertising

barinewstv : M5s, Grillo accetta la mediazione e nomina un comitato per statuto - loriana34406751 : @OmnibusLa7 ma senza dubbio è una debolezza di @beppe_grillo. Ha paura di perdere lo stipendio, lui e @casaleggio a… - Profilo3Marco : RT @ilgiornale: Il garante del Movimento ha individuato sette persone che dovranno occuparsi delle modifiche interne: 'Agire in tempi brevi… - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: Grillo sbaglia ancora, la base non conta piu' niente, ci raccontera' alla fine le dinamiche del caos e dell' ordine, si… - George07628939 : @GiuseppeConteIT fondi un nuovo partito sulle basi trasparenti e dei veri valori del movimento 5 stelle. Sarà ripa… -