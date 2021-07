Griglia di partenza F1, GP Austria: Verstappen in pole, Hamilton 4°. Ferrari nelle retrovie dopo la penalità di Vettel (Di sabato 3 luglio 2021) Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Austria 2021, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. L’olandese è stato impeccabile al volante della Red Bull e domani scatterà al palo nella gara di casa per la sua scuderia. Il leader del campionato ha timbrato un superlativo 1:03.720 e ha preceduto per appena 48 millesimi un sempre più sorprendente Lando Norris. L’alfiere della McLaren strappa una meravigliosa seconda piazzola e domani cercherà una magia dalla prima fila. Lewis Hamilton, in lotta con Verstappen per il titolo iridato, si è dovuto accontentare della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Maxha conquistato laposition del GP di2021, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. L’olandese è stato impeccabile al volante della Red Bull e domani scatterà al palo nella gara di casa per la sua scuderia. Il leader del campionato ha timbrato un superlativo 1:03.720 e ha preceduto per appena 48 millesimi un sempre più sorprendente Lando Norris. L’alfiere della McLaren strappa una meravigliosa seconda piazzola e domani cercherà una magia dalla prima fila. Lewis, in lotta conper il titolo iridato, si è dovuto accontentare della ...

