Fariba Tehrani | da giovane era uguale a Giulia Salemi!

(Di sabato 3 luglio 2021), dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, che le ha creato non pochi problemi dal punto di vista fisico, continua ad essere molto attiva su Instagram, dove ha voluto condividere alcuni scatti che la ritraggono quando era: impossibile non notare la somiglianza con la figliasta ancora soffrendo per gli strascichi della sua dura esperienza in Honduras come naufraga dell’Isola dei Articolo completo: dal blog SoloDonna

La madre di Giulia Salemi,, ammette e confessa il dolore dopo l'Isola, ecco il suo sfogo che è diventato virale sui social.è la madre dell'influencer Giulia Salemi . Ha 59 anni ed è nata a Tehran ...Isola,si sfoga su instagram: 'La malinconia è come la tristezza che entra nell'anima come un brutto sogno', dal momento in cui è stata eliminata da L'Isola dei Famosi , è ...Fariba Tehrani, dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, che le ha creato non pochi problemi dal punto di vista fisico, continua ad essere molto ...Isola, Fariba Tehrani si sfoga su instagram: "La malinconia è come la tristezza che entra nell’anima come un brutto sogno" Fariba Tehrani, dal momento in ...