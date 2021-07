Covid, ultime notizie (Di sabato 3 luglio 2021) Covid, LE ultime notizie DI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDO Covid ultime notizie OGGI – L’indice Rt in Italia è sceso a 0,63 rispetto allo 0,69 della settimana scorsa, mentre cala ancora l’incidenza dei casi di Covid a livello nazionale attestandosi a 9 casi ogni 100 mila abitanti rispetto agli 11 di una settimana fa. In Lombardia non sono stati registrati morti Covid nelle ultime 24 ore, cosa che non accadeva da ottobre 2020. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). La presidente della Commissione ... Leggi su tpi (Di sabato 3 luglio 2021), LEDI OGGI DALL’ITALIA E DAL MONDOOGGI – L’indice Rt in Italia è sceso a 0,63 rispetto allo 0,69 della settimana scorsa, mentre cala ancora l’incidenza dei casi dia livello nazionale attestandosi a 9 casi ogni 100 mila abitanti rispetto agli 11 di una settimana fa. In Lombardia non sono stati registrati mortinelle24 ore, cosa che non accadeva da ottobre 2020. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione (qui i dati in tempo reale sui vaccini). La presidente della Commissione ...

