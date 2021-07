Can Yaman e Diletta Leotta: tensione per la coppia, i paparazzi riprendono tutto (Di sabato 3 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sono in Turchia per le presentazioni ufficiali: i media turchi riprendono un momento di burrasca, lui è una belva Diletta Leotta e Can Yaman non hanno pace. La coppia più chiacchierata del momento non riesce a godersi un momento di tranquillità a causa delle voci che girano sulla loro storia, costruita a tavolino a detta di molti, e della pressione mediatica che gira intorno a loro. I due negli ultimi tempi hanno dovuto affrontare diverse illazioni sul loro conto: prima un presunto tradimento da parte di lei, poi smentito ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 3 luglio 2021)e Cansono in Turchia per le presentazioni ufficiali: i media turchiun momento di burrasca, lui è una belvae Cannon hanno pace. Lapiù chiacchierata del momento non riesce a godersi un momento di tranquillità a causa delle voci che girano sulla loro storia, costruita a tavolino a detta di molti, e della pressione mediatica che gira intorno a loro. I due negli ultimi tempi hanno dovuto affrontare diverse illazioni sul loro conto: prima un presunto tradimento da parte di lei, poi smentito ...

