Calciomercato Lazio | idea Bernardeschi | è l’esterno giusto per Sarri

(Di sabato 3 luglio 2021): i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Federicoper MaurizioPotrebbe esserci anche Federiconella lista degli obiettivo di Maurizioper rinforzare la sua. A riportarlo è Il Tempo: Allegri sta facendo le sue valutazioni sul reparto offensivo eè uno di quelli in bilico. Il club biancoceleste è segnalato sulle tracce del giocatore e, in caso di addio alla Juventus, pronto a portare l’ex Fiorentina (che è in scadenza nel 2022) ...

Advertising

MCalcioNews : Calciomercato Lazio, Bernardeschi piace: i dettagli dell'operazione - MCalcioNews : Calciomercato Lazio, Bernardeschi piace: i dettagli dell'operazione - MondoNapoli : Sportitalia - Hysaj è della Lazio, ma c'è stato un ultimo tentativo del Napoli - - msg_emanuele : RT @ForzaLazio__: Felipe Anderson pista sempre caldissima!! Nelle prossime ore potrebbe esserci l’offerta ufficiale della Lazio. La Lazio è… - lazio121 : Felipe Anderson pista sempre caldissima!! Nelle prossime ore potrebbe esserci l’offerta ufficiale della Lazio. La L… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

Lazio News 24

Juventus, pazza idea Sarri: lo ha richiesto Sarri per rinforzare la propria rosa. Ecco ...C'è grande attesa per l'inizio dell'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della. L'ex ...Infatti in precedenza ha indossato le casacche di, Atalanta e Spal. Con i bergamaschi ha ...i pali della porta della Nazionale albanese tutte le notizie di berisha Leggi i commenti: ...Il Milan continua la caccia all'attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic: la conferma su Yaremchuk arriva dal dt del Gent ...Il 14 luglio verrà ufficializzato il calendario del campionato, via all'Europa che conta il 6/7 luglio con i preliminari. Roma, si inizia martedì ...