Beautiful anticipazioni 6 luglio 2021, Flo inizia a sospettare di Sally (Di sabato 3 luglio 2021) Nella puntata di Beautiful di martedì 6 luglio 2021 Flo decide di vederci chiaro su Sally perchè non riesce a comprendere i motivi che la spingono a rifiutare ogni tipo di cura. Per questo motivo decide di andare direttamente a parlare con il medico che segue la Spectra, la dottoressa Escobar. Quest’ultima si dimostra molto nervosa alle domande della Fulton e le dice di non poter riferire nulla della paziente in quanto non è parente stretta. Flo inizia ad innervosirsi e dice alla Escobar che Wyatt, il suo fidanzato, vive con la sua ex proprio a causa della malattia e che lei vorrebbe saperne di più. Poi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 luglio 2021) Nella puntata didi martedì 6Flo decide di vederci chiaro superchè non riesce a comprendere i motivi che la spingono a rifiutare ogni tipo di cura. Per questo motivo decide di andare direttamente a parlare con il medico che segue la Spectra, la dottoressa Escobar. Quest’ultima si dimostra molto nervosa alle domande della Fulton e le dice di non poter riferire nulla della paziente in quanto non è parente stretta. Fload innervosirsi e dice alla Escobar che Wyatt, il suo fidanzato, vive con la sua ex proprio a causa della malattia e che lei vorrebbe saperne di più. Poi ...

Advertising

redazionetvsoap : Quando il bacio non è per il motivo giusto... #Anticipazioni #braveandbeautiful - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 4 luglio: Katie e Steffy discutono di ciò che è successo tra Bill e Brooke - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 4 luglio 2021: Steffy e Katie alleate. Brooke è in pericolo? - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni Americane: Vinny si è suicidato! Thomas consegna le prove a Justin, ma lui… - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni Americane: Vinny si è suicidato! Thomas consegna le prove a Justin ma lui… - #Beautiful… -