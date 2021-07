Argentina-Ecuador, programma e telecronisti Sky quarti Copa America 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Argentina-Ecuador, match valido per i quarti di finale della Copa America 2021. In teoria non c’è assolutamente partita tra una superpotenza e una selezione piccola ma capace di mettere i bastoni fra le ruote. Messi e compagni, però, vogliono tornare ad alzare al cielo un titolo: fischio d’inizio alle ore 3 nella notte italiana tra sabato 3 e domenica 4 luglio. Argentina-Ecuador sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ile isu Sky Sport di, match valido per idi finale della. In teoria non c’è assolutamente partita tra una superpotenza e una selezione piccola ma capace di mettere i bastoni fra le ruote. Messi e compagni, però, vogliono tornare ad alzare al cielo un titolo: fischio d’inizio alle ore 3 nella notte italiana tra sabato 3 e domenica 4 luglio.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone. SportFace.

