Adesso falsificano anche vaccino e green pass | scoperto traffico sul dark web

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug — Era solo questione di tempo prima che le reti criminali si organizzassero per falsificare ie fornirli iilegalmente dietro compenso. Così, nel giorno dell’entrata in vigore della certificazione vaccinale europea necessaria per potersi spostare negli Stati dell’Unione, i finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Milano hanno scardinato un mercato clandestino di vaccini econtraffatti. Coordina le indagini il procuratore aggiunto Eugenio Fusco, sotto la direzione dei sostituti procuratori Bianca Maria Baj Macario e Maura Ripamonti....