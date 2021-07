Variante Delta | in California +17% di contagi dopo le riaperture

(Di venerdì 2 luglio 2021) La nuovacontinua a destare agitazione in tutto il mondo, particolare apprensione è dedicata alle ultime notizie dalla, dove ihanno visto un’impennata del 17%,la fine delle restrizioni decretata il 15 giugno scorso. Il caos postLo stato del pacifico,un anno di restrizioni, si era avviato verso la riapertura totale del paese, seguendo l’esempio della maggioranza degli altri stati e dei paesi occidentali. Il Governatore Gavin Newsom aveva scelto il 15 giugno come la data per il definitivo “liberi tutti”, che ...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - igianniebasta : Penso che con la variante #delta sia arrivato il tempo di introdurre l’obbligatorietà del vaccino. Salviamo i #novax - beattrix369 : RT @Signorasinasce: Il #Covid si sta diffondendo in #Africa a un ritmo da record con la variante Delta che prende sempre più piede: sono se… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

'Poiché lasta portando a un aumento dei casi anche in paesi con alta copertura vaccinale, è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi', si aggiunge. 02 ...Protezione civile, le chat di Borrelli. 'Non conto, decide solo Speranza' L'emergenza Coronavirus in Italia continua anche se i numeri sono in calo. Ma lada una parte e l'incertezza sulla campagna vaccinale dall'altra preoccupano il governo. Intanto emergono nuovi particolari sul mancato aggiornamento del piano pandemico . Ieri - si ...Con una richiesta all'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Catalfamo il sindacato evidenzia ancora una volta la situazione che ormai perdura da anni ...L'immunologo Francesco Le Foche ha spiegato che con due dosi di vaccino si è protetti anche dalle varianti, per questo dovrebbero farlo tutti.