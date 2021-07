Variante Delta | allerta Bce | ' Può cambiare gli scenari di rischio'

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - TrevisoCityWR : In Veneto la variante Delta è già all’11 per cento. «Si diffonderà più dell’inglese» - AlieniGli : @SkyTG24 Eh ma 21 sono variante Delta... -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Se lacontinua a diffondersi rapidamente, rappresenta 'un fattore d'incertezza che agirebbe pesantemente sulla valutazione dei rischi' per gli scenari economici della Bce. A mettere in ...Mentre l'emergenza Covid in Italia appare sotto controllo, preoccupa la diffusione dellae non mancano i timori per il prossimo autunno. Argomenti trattati Nuova ondata di Covid in autunno, Bassetti: 'Lockdown riguarda i non vaccinati' Ondata di Covid in autunno, Bassetti: ...Covid19 Basilicata: positività 0.7. Su 592 tamponi molecolari, 4 positivi di cui due nel Metapontino a Policoro e l'altro a Bernalda.Punte di prevalenza al 70,8%. "Una crescita attesa, da monitorare con attenzione", commenta il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.