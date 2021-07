Uomini e donne: Tina Cipollari ha rischiato grosso (Di venerdì 2 luglio 2021) Come sta Tina Cipollari? La storica opinionista di Uomini e donne di Maria De Filippi è stata immortalata dal settimanale Nuovo con una vistosa benda sull’occhio. Un incidente domestico avrebbe potuto costarle molto caro. Ma lei ci scherza su: è stata tutta colpa di Gemma Galgani. Tina Cipollari è davvero “incorreggibile”. Anche in vacanza pensa alla sua acerrima nemica, Gemma Galgani. L’opinionista di Uomini e donne è stata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Come sta? La storica opinionista didi Maria De Filippi è stata immortalata dal settimanale Nuovo con una vistosa benda sull’occhio. Un incidente domestico avrebbe potuto costarle molto caro. Ma lei ci scherza su: è stata tutta colpa di Gemma Galgani.è davvero “incorreggibile”. Anche in vacanza pensa alla sua acerrima nemica, Gemma Galgani. L’opinionista diè stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

