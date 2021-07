Un museo per ricordare il terrorismo in Francia e non perderne la memoria (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima pietra verrà posata nel marzo 2022 nel comune di Suresnes, sul Mont-Valérien, luogo simbolico della Resistenza francese che ospita il Mémorial de la France combattante. E’ nella banlieue ovest di Parigi che l’inquilino dell’Eliseo, Emmanuel Macron, ha deciso di insediare il futuro museo-memoriale del terrorismo, per ricordare tutte le vittime di attacchi terroristici sul suolo francese dal 1974, data dell’attentato al Drugstore Publicis di Parigi commesso dal venezuelano Carlos, ai recenti drammi di matrice jihadista. Si tratta del primo museo di questo tipo in Francia, sul ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) La prima pietra verrà posata nel marzo 2022 nel comune di Suresnes, sul Mont-Valérien, luogo simbolico della Resistenza francese che ospita il Mémorial de la France combattante. E’ nella banlieue ovest di Parigi che l’inquilino dell’Eliseo, Emmanuel Macron, ha deciso di insediare il futurole del, pertutte le vittime di attacchi terroristici sul suolo francese dal 1974, data dell’attentato al Drugstore Publicis di Parigi commesso dal venezuelano Carlos, ai recenti drammi di matrice jihadista. Si tratta del primodi questo tipo in, sul ...

